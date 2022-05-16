2022/05/16 | 19:51 - المصدر: وكالة خبر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واخ – بغداد
غرّد المسؤول العام لسرايا السلام الحاج أبو مصطفى الحميداوي، اليوم الاثنين،” جاهزون فانتظرونا”.
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غرّد المسؤول العام لسرايا السلام الحاج أبو مصطفى الحميداوي، اليوم الاثنين،” جاهزون فانتظرونا”.
جاء ذلك بعد الخطاب المتلفز لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسؤول العام لسرايا السلام: جاهزون.. فانتظرونا) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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