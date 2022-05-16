المسؤول العام لسرايا السلام: جاهزون.. فانتظرونا

2022/05/16 | 19:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

غرّد المسؤول العام لسرايا السلام الحاج أبو مصطفى الحميداوي، اليوم الاثنين،” جاهزون فانتظرونا”.



جاء ذلك بعد الخطاب المتلفز لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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