-هل أكتب حقا أم أحترق!- إضواء نقدية على التجربة الأدونيسية. عرض وتقديم جاكلين سلام - جاكلين سلام

2022/05/16 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاكلين_سلام رصد ملامح التجربة الأدونيسية في الكتاب 1، أمس المكان الآن الكاتبة: جاكلين سلامالكتاب النقدي المعروض هنا تجربة مهمة وصعبة في نفس الوقت.



ليس لأن الشاعر المطروح للدراسة والنقد هو أدونيس، الشاعر السوري المعروف الذي أختلف القراء حوله بسبب أطروحاته الفكرية والنقدية، وبسبب حداثته التي ربما كانت وما تزال صدمة في مجتمع عربي يحب أو يفضل وينحاز إلى السكون والثوابت، ويتجنب رمي حجر في بركة العقل ال ......





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