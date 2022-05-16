الأيام القادمة أراها حبلى بالجديد القديم - عباس علي العلي

2022/05/16 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي البحث في الدفاتر القديمة "العتيجه" والتبسيط بها أمام المحكمة الأتحادية هو المشهد القادم..



لكسر الإرادات أو فك الإنسداد الفعلي في العملية السياسية العراقية مع تمسك كل جهة بخياراتها المركزية، ومحاولة اللعب على الما محسوب أو المسكوت عنه في زحزحة من يتألم أولا عن موقع العناد.



التحالف الثلاثي في هذه الأيام يتلقى البعض من الأهداف الإطارية لعله يتخلخل ويفقد الحماس في أتجاه إعادة الحسابات نحو التوافقي ......





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