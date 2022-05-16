إحباط محاولة لاستهداف السدود والأماكن العامة والحكومية في كردستان

2022/05/16 | 20:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، اليوم الاثنين، إحباط محاولة لاستهداف السدود والأماكن العامة والحكومية في الإقليم.

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس أمن إقليم كردستان وقوات البيشمركة اعتقلوا مجموعة إرهابية من PKK، خططت لمهاجمة قوات البيشمركة في كردستان والسدود والأماكن العامة والمكاتب الحكومية".

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