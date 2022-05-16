تسجيل نحو 1300 حالة اختناق في 4 محافظات

2022/05/16 | 20:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – واع – مهدي الربحاويصلاح الدين – واع - فليح العبيديالبصرة – واع – صبا ساميواسط – واع – دانيال قاسمسجلت محافظات كركوك وصلاح الدين وواسط والبصرة اليوم الإثنين، نحو 1300 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت معظم المحافظات العراقية.وكانت وزارة الصحة أعلنت بعد ظهر اليوم تسجيل نحو 4000 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت البلاد اليوم.وقال مدير صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مستشفيات كركوك استقبلت أكثر من 350 حالة اختناق منذ الصباح ولغاية الآن جراء العاصفة الترابية التي ضربت المحافظة منذ الفجر".وأضاف ،أن "دائرة الصحة وزعت الكمامات على منتسبي القوات الأمنية المرابطين في السيطرات والشوارع، كما انتشرت سيارات الإسعاف في جميع الأماكن تحسباً لأي حالة طارئة".فيما ذكر مدير عام صحة صلاح الدين رائد الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الدائرة سجلت منذ ساعات الصباح الأولى ولغاية الساعة الـ (6) عصراً، 421 حالة اختناق في كافة مناطق المحافظة، إثر العاصفة الترابية التي شهدتها صلاح الدين اليوم".وفي البصرة، قالت دائرة صحة البصرة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مستشفيات المحافظة بدأت باستقبال حالات الاختناق بعد تصاعد الغبار"، مبينة أن "مستشفى البصرة التعليمي سجل منذ الساعة السادسة مساء ولغاية الآن، 25 حالة اختناق توزعت بواقع 12 حالة للرجال و13 حالة للنساء".في الأثناء، أعلنت دائرة صحة واسط تسجيل نحو 500 إصابة جراء العاصفة الترابية التي ضربت البلاد اليوم.

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