انفراجة أم تضييق؟.. واقع الصحافة في مصر مع

2022/05/16 | 20:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال الأسابيع الماضية، أفرجت السلطات المصرية عن عدد من الصحفيين المحبوسين احتياطيا منذ سنوات، لكن لا يزال ما لا يقل عن 20 صحفياً محتجزين، وفقاً للجنة حماية الصحفيين.

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