2022/05/16 | 20:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2KxSiTnMRbM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مئات حالات الاختناق تستقبلها مستشفيات الكوت واستنفار بين الملاكات الصحية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مئات حالات الاختناق تستقبلها مستشفيات الكوت واستنفار بين الملاكات الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).