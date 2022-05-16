2022/05/16 | 20:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CAcueJ_LUJA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فنانات لبنانيات يدلين بأصواتهنّ في الانتخابات النيابية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فنانات لبنانيات يدلين بأصواتهنّ في الانتخابات النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).