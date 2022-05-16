كردستان تعلن إحباط مخطط لإستهداف السدود والأماكن العامة

2022/05/16 | 20:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان وقوات البيشمركة، اليوم الإثنين، إحباط مخطط لإستهداف السدود والأماكن العامة. وقال المجلس في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه، أن “مجلس أمن إقليم كردستان وقوات البيشمركة اعتقلوا مجموعة إرهابية من PKK، خططت لمهاجمة قوات البيشمركة في كردستان والسدود والأماكن العامة والمكاتب الحكومية”.

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