الكشف عن رد فعل ريال مدريد على تصريحات مبابي

2022/05/16 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الاثنين، موقف ريال مدريد من تصريحات الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الأخيرة بشأن مستقبله.

وصرح مبابي خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في فرنسا هذا الموسم، بأنه حسم قراره بشأن الفريق الذي سيلعب بألوانه الموسم المقبل، وسيعلن عنه قريبًا.

ومن المعروف أن عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ومع ذلك، فإن عرض سان جيرمان لتجديد عقد مبابي، لا زال على طاولة اللاعب، وينص على تجديد تعاقده لمدة موسمين، مقابل 50 مليون يورو عن كل موسم.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن ريال مدريد يشعر بالهدوء من تصريحات مبابي، خاصة وأن الميرنجي قدم كل ما يمكن تقديمه للاعب، ومن بينها الموافقة على منحه أكثر من 50% من حقوق الصور، وهي إحدى القضايا التي تسببت في معظم المشاكل وقت التفاوض.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مبابي لن يعلن عن انتقاله لريال مدريد إذا استقر على ذلك، قبل نهائي دوري الأبطال بباريس يوم 28 من الشهر الجاري، حتى لا يلقي بظلاله على اللقاء المرتقب بين الميرنجي وليفربول.

ويتواجد مبابي حاليًا رفقة باريس سان جيرمان في قطر، للمشاركة في أحداث ترويجية، ومن المتوقع أن يستغل ملاك النادي هذا الأمر لتكثيف جلسات التفاوض مع اللاعب صاحب الـ23 عامًا.

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