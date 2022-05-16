مهاجر عراقي يطعن 5 اشخاص في محطة قطار بألمانيا

2022/05/16 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

قام مهاجر عراقي ، يبلغ من العمر 31 عامًا ، بطعن خمسة أشخاص بسكين في قطار إقليمي بالقرب من آخن.

وبحسب تقرير موقع "remix news” ترجمته (بغداد اليوم) ، أن"مكتب المدعي العام الألماني رفض إلقاء اللوم على أي خلفية سياسية أو دينية في قضية العراقي المتهم اذ ان السلطات الالمانية تعتقد أنه تصرف بسبب مرض عقلي وأرسلته إلى مستشفى للأمراض النفسية - ولن يتم احتجازه في الوقت الحالي".

واشار التقرير انه "كما هو الحال مع العديد من الجناة المزعومين الآخرين - يرفض المدعون في الحكومة الألمانية باستمرار قبول أي شيء مشترك مع المهاجرين المسلمين الآخرين الذين ارتكبوا مؤخرًا جرائم خطيرة".

ولفت ان "هيئة التحقيق زعمت أن "سبب الفعل على متن القطار كان تجربة ذهانية "دون أن تسمها على وجه التحديد".

واوضح التقرير انه "لولا تدخل أحد الركاب وضابط الشرطة الذي تصادف وجوده في القطار ونزع سلاح الرجل العراقي ، لكان من المحتمل إصابة المزيد من الركاب".

في عام 2015 ، هاجر العراقي المشتبه به إلى ألمانيا كجزء من موجة كبيرة من اللاجئين.



لدى وصوله إلى ألمانيا ، حصل على عدد من الهويات ، مما يعني أنه لا يمكن توضيح جنسيته فور الجريمة الأخيرة.



في منزل اللاجئين الذي أقام فيه في الأصل ، جذبت آرائه الإسلامية المتطرفة وحقيقة أنه أطلق لحية طويلة الانتباه ، مما أدى إلى قيام مشغلي المسكن بإبلاغ الشرطة بملاحظاتهم".

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