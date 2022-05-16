2022/05/16 | 20:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت قيادة شرطة بغداد اليوم الاثنين من ضبط ست عجلات مسروقة ومتهمين بالنصب والاحتيال.وقالت القيادة في بيان تلقته “ايرث نيوز” ان “مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ضبطت ست عجلات مسروقة ضمن سيطراتها، حيث ضبطت سيطرة التاجي ثلاث عجلات مسروقة ضمن منحنى التفتيش الخاص بالسيطرة وتم التأكد من […]

ظهرت المقالة ضبط عجلات مسروقة ومتهمين بالنصب والاحتيال في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط عجلات مسروقة ومتهمين بالنصب والاحتيال في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط عجلات مسروقة ومتهمين بالنصب والاحتيال في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).