مشاريع استراتيجية للقضاء على التصحر في كربلاء المقدسة

2022/05/16 | 20:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة- واع- عباس الرحيميأكدت مديرية زراعة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى للقضاء على التصحر في المحافظة، وتحقيق تقدم في هذا المجال، وفيما فصلت تلك المشاريع، وجهت رسالة إلى وزارة الموارد المائية.وقال مدير زراعة كربلاء مهدي حسن الجنابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المديرية عملت على معالجة التصحر وقامت بانشاء الحزام الاخضر الجنوبي عام 2007، ثم إلحق بالحزام الاخضر الشمالي".وأضاف، أن "قلة التخصيصات المالية أدت إلى انقطاع تمويل المشروع في عام 2014، لذلك قامت العتبة العباسية المقدسة بتبني الحزام الاخضر الجنوبي، فيما تبنت العتبة الحسينية المقدسة مشروع الحزام الاخضر الشمالي". وأشار إلى أن "الحل الأمثل لمعالجة التصحر في محافظة كربلاء هو إكمال زراعة الصحراء، وقد بدأنا بشوط كبير جداً في هذا المجال عبر جملة من المشاريع حققت تقدماً، إذ وصلت المساحات المزروعة بمحصول الحنطة هذا الموسم الى 130 الف دونم ما عدا المشاريع التي تبنتها العتبتان الحسينية والعباسية المقدستان كمشروع فدك ومشروع الساقي وهذا سيساهم في التقليل والقضاء على التصحر".ودعا الجنابي وزارة الموارد المائية وهيئة المياه الجوفية الى "منح الموافقات الرسمية للمواطنين بحفر الآبار الارتوازية لزيادة المساحات الخضراء في صحراء كربلاء والتقليل من التصحر".

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