الخارجية الروسية: موسكو سترد بخطوات عسكرية تقنية على انضمام السويد للناتو

2022/05/16 | 20:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت الخارجية الروسية إنه بعد انضمام السويد إلى الناتو، ستضطر موسكو للرد بخطوات عسكرية تقنية، موضحة أن الإجراءات سترتبط باحتمالات نشر الحلف أسلحة هجومية على الأراضي السويدية.وذكرت الخارجية الروسية في بيان يوم الاثنين، إن “روسيا ستضطر إلى اتخاذ خطوات جوابية، سواء عسكرية تقنية أو غيرها، من أجل وقف التهديدات لأمنها القومي التي […]

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