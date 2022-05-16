السادسة عالميا.. التونسية أُنس جابر تحقق مجدا جديدا

2022/05/16 | 20:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت التونسية أنس جابر، أعلى لاعبة عربية في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي ايه" لكرة المضرب، بعد ارتقائها الاثنين الى المركز السادس، الأفضل في مسيرتها في أعقاب وصولها الأحد، إلى نهائي دورة روما للألف على الملاعب الترابية.

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