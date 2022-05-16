نيويوركر: الامريكيون السود قلقون من العنصرية التي ادت الى مجزرة بوفالو

2022/05/16 | 20:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..اكد تقرير لمجلة نيويوركر الامريكية ، الاثنين، انه وسط موجة من الحزن والصدمة بسبب إطلاق النار الجماعي السبت الماضي في مدينة بوفالو في نيويورك ، أعرب السكان السود عن قلقهم من العنصرية وتفوق البيض اللذين غذيا أعنف مذبحة في التاريخ الأمريكي الحديث.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً […]

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