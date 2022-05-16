لكنها تواجه مشكلة.. الكتلة الصدرية وحلفاؤها يتحركون لتعديل قانون المحكمة الاتحادية

2022/05/16 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر برلماني مطلع، اليوم الاثنين، عن تحرك الكتلة الصدرية نحو تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق.وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم) ان "نواب الكتلة الصدرية، تحركوا نحو جمع تواقيع بهدف تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق، من أجل تحجيم بعض صلاحيات المحكمة في اصدار القرارات، بعد إصدارها عدد من القرارات تخص الشأن السياسي".

وبين ان "تحرك الكتلة الصدرية، مدعوم من قبل نواب تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني".

واردف: "لكن هناك مشكلة تواجه تحرك الكتلة الصدرية، وهو ان التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا يحتاج الى تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، وهذا ما لا يستطيع التيار الصدري جمعه، كحال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

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