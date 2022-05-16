ديالى تكشف تفاصيل مجزرة

2022/05/16 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين، تفاصيل مجزرة ام الحوالي شمال ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "داعش استغل سوء الانواء الجوية وتسلل الى محيط مزرعة للحنطة في اطراف قرية ام الحوالي شمالي ناحية العظيم(75كم شمال بعقوبة)".

وأوضح أنه"قام بقتل 3 فلاحيين كانوا يقومون بتنظيف محصول الحنطة قبل تسويقه".

وأضاف إن "ماحدث مجزرة بحق ابرياء"، موضحا أن "حالة الاستنفار اعلنت في كل المناطق الزراعية تحسبا من اي طارى".

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