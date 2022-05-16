2022/05/16 | 20:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OOlYCdMG2IQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدرسة تفاجئ طالبها المصاب بورم في الدماغ باحتفالية كبيرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدرسة تفاجئ طالبها المصاب بورم في الدماغ باحتفالية كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).