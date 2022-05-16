توب 5: السويد تقرر طلب عضوية الناتو وبوتين يرد.. وعواصف قوية بالعراق والكويت

2022/05/16 | 21:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من انتقادات شقيق شيرين أبو عاقلة لعنف الشرطة الإسرائيلية في جنازتها، والسويد تعلن رسميًا قرارها بطلب عضوية حلف الناتو ورد فعل بوتين، وعواصف رملية قوية تعطل الحياة في العراق والكويتـ، وشركة نيوم ترد على ما أثير حول عدم تبعية المدينة لأنظمة السعودية، ومدى خطورة السجائر الإلكترونية...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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