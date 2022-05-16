علماء يحذرون من تزايد الأمراض مستقبلاً

2022/05/16 | 21:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

حذر علماء من تزايد الأمراض لدى البشر والنباتات مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "هناك عددا لا يحصى من الكائنات المجهرية في الهواء، الذي نستنشقه على مدار الساعة"، مشيرة إلى أن "العديد منها يسبب أمراضا للبشر أو النباتات".

وكشفت دراسة جديدة، قادها باحثون من سنغافورة والبرازيل وألمانيا، عن أنه مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بسبب الاحتباس الحراري، ستتكاثر عوامل ظهور الأمراض في جميع أنحاء العالم، مما قد يهدد صحتنا وطعامنا.

وإلى جانب الماء والتربة والبشر والحيوانات، يعدّ الهواء أيضا بيئة تعيش فيها مجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة والمجهرية، مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات.

ووجد البروفيسور ستيفان شوستر، أحد الباحثين الرئيسين في الدراسة الجديدة، أن سكان سنغافورة يتنفسون بين 100 ألف ومليون من الكائنات الحية الدقيقة من حوالي 725 نوعا مختلفا كل يوم، ومعظمها غير ضار.

وأضاف، "أكبر تركيز للكائنات الدقيقة في الهواء يكون في "الطبقة الحدودية" من الغلاف الجوي..



هذه هي الطبقة الدنيا من الغلاف الجوي، وهي الطبقة التي تلامس الأرض وسطح البحر..



أبعاد هذه الطبقة تختلف باختلاف العوامل..



فعلى سبيل المثال، حين تقع حوادث تلوث الهواء، من السهل تحديد هذه الطبقة الحدودية".

وخلصت الدراسة إلى أنه في "جو أكثر حرارة، سيزداد خطر ظهور الكائنات الدقيقة، وبالتالي ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض، خاصة عند الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة".

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