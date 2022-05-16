بالوثائق.. نائب يكشف عن ملفات فساد وزارة الصناعة

2022/05/16 | 21:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

كشف النائب أحمد الجبوري عن ملفات فساد داخل وزارة الصناعة..

وقال الجبوري في بيان تلقته “خبر برس” (واخ): ان “وزير الصناعة منهل الخباز ووكيله لشوون التخطيط يوسف الجنابي قاما بإحالة معمل أكياس الكاظمية، التابع للشركة العامة لصناعات النسيج والجلود الى مستثمر (شركة اماراتية وبنظام النافذة الواحدة خلافاً للقانون! ممّا دفع عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة الشرفاء التحفّظ على إحالته) بعد ثلاثة أشهر من افتتاحة رسمياً، وظهور الوزير منهل الخباز على قناة العراقية! وبكلفة تأهيل ١٤ مليار دينار من الموازنة العامة”.

وأضاف ان “هذا هو الأسلوب المتّبع بتأهيل المصانع بأموال الدولة وبيعها لشركات غير رصينة يقف خلفها تجّار فاسدين وسياسيين بهدف تدمير وتخريب الصناعة العراقية والمنتج الوطني، وتحويل المعامل المنتجة والرابحة الى خاسرة”.

وأشار الى ان “الأمر تجاوز ذلك بقيام وزارة الصناعة بإبرام عقدين لتجهيز مستلزمات أكياس مع إحدى شركات القطاع الخاص (شركة سما الهودج للتجارة العامة) وبقيمة ١٦ مليار دينار عراقي، وكان يفترض أن يتم إبرام هذه العقود مع معامل الشركة العامة لصناعة التسبيح والجلود.

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