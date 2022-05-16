البصرة تنفي تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

2022/05/16 | 21:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت محافظة البصرة، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء.وذكر المركز الاعلامي لديوان المحافظة، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز انه “لا تعطيل للدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الثلاثاء”.للاشتراك في تطبيق إيرث نيوز على الأجهزة الذكية: ابل اندرويد

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