2022/05/16 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا كل هذا في بلادنا ؟ – بيوس قاشا ماذا يحصل في بلادي؟ وماذا يجري في وطني في هذا الزمن القاسي، زمن الوباء؟.عرفتُه وطن الحضارات والأديان، كما عرفتُ بلادي بلاد الدنيا والإيمان.وكثُر فيه الحديث، حديث التاريخ والآثار، حديث الحضارة والآداب، حديث الكنائس والمسيحية، حديث المساجد والجوامع.هكذا قيل عنه في الماضي البعيد والقريب، واليوم […]

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