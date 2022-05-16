2022/05/16 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ضوء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية سيناريوهات عمل التنظيمات الإرهابية – عماد علو المقدمة بات واضحا” اليوم أن تداعيات الحرب الدائرة في أوكرانيا تقترن بمتغيرات جديدة في النظام الدولي تمس الحرب على التنظيمات المتطرفة والإرهابية، خصوصا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد أبدى تنظيم (داعش) الإرهابي، اهتماما” لافتا” بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا في […]

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