2022/05/16 | 21:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت جامعة جونز هوبكنز الأميركية، عن

ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس

كورونا في العالم إلى أكثر من 521 مليون

إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من

6,2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي

ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع إجمالي عدد إصابات كورونا في العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع إجمالي عدد إصابات كورونا في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).