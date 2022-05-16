وكيله يؤكد: جاريث بيل سيترك ريال مدريد ومستقبله سيعتمد على ويلز

2022/05/16 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل أن اللاعب الويلزي سيغادر ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وباتت أيام جاريث بيل معدودة في ريال مدريد، بعدما أكد وكيل أعماله جوناثان بارنيت التقارير التي تفيد بأن اللاعب الويلزي لن يجدد عقده مع الميرينجي.

وصرح جوناثان بارنيت في مقابلة مع صحيفة ‘‘ريكورد‘‘ البرتغالية: ‘‘جاريث بيل سيغادر ريال مدريد‘‘.

ولم يرغب بارنيت في تأكيد خطط موكله للموسم المقبل، حيث قال: ‘‘علينا أن ننتظر ما يفعله مع ويلز، ربما ينتقل إلى الدوري الإنجليزي، لكن كل هذا يتوقف على ما إذا كان منتخب بلاده سيتأهل لكأس العالم، ثم سنتخذ قرارًا، والذي قد يختلف إذا تأهلت ويلز إلى كأس العالم أم لا‘‘.

وعن إقامة كأس العالم في شهر نوفمبر، قال بارنيت: ‘‘إنه القرار الأكثر سخافة الذي تم اتخاذه على الإطلاق، إنه أمر جنوني، لقد اعتدنا جميعًا على مشاهدة المباريات في عطلة نهاية الأسبوع خلال الموسم، وفجأة في نوفمبر سيتوقف كل شيء‘‘.

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