2022/05/16 | 21:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تمكن عناصرها من صد تعرض ارهابي في صلاح الدين.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي تمكنت من صد تعرض لتنظيم داعش الإرهابي شرق صلاح الدين ".

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