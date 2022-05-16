2022/05/16 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام في السياسة – سعيد ياسين موسى الى الاخوة النواب المستقلين،عليكم بتشكيل كتلة نيابية واضحة المتبنيات،أنتم تمثلون إرادة شعب،مشاركتم في الحكومة وفي وضع البرنامج الحكومي وتفعيل المساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد وتقويم الأداء لتحقيق إرادة الناخبين كونوا جزءا من الحل وإحذروا من استخدامكم كأداة.{ رهن إرادة الشعب وتعطيل مصالحه هو نتيجة للصراع السياسي والمناكفة،مصلحة الشعب […]

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