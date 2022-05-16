2022/05/16 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصبوحة اليوم – قاسم حسين صالح { مثل إسباني يقول (من يخدم سيدين يكذب على أحدهما).فهل كثر الكذابون في العراق..وليش ؟! { حذار من كيد المرأة إذا كرهت ..بعد قصة حب!

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