2022/05/16 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأدوية المهربة – حسين الصدر -1- لا نذيع سراً اذا قلنا : انَّ هناك ما يمكن ان نسميه بـ ( فوضى الأسعار ) حيث تختلف أسعار الأدوية من صيدلية الى اخرى .وحيث أنّهم غيرُ مراقبين، وليست ثمة مِنْ جهةٍ تحدد أسعار الأدوية التي يبيعونها تجد التفاوت كبيراً في تسعيراتهم .أما الضمير فقد انطفأت […]

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