2022/05/16 | 21:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأدوية المهربة – حسين الصدر -1- لا نذيع سراً اذا قلنا : انَّ هناك ما يمكن ان نسميه بـ ( فوضى الأسعار ) حيث تختلف أسعار الأدوية من صيدلية الى اخرى .
وحيث أنّهم غيرُ مراقبين، وليست ثمة مِنْ جهةٍ تحدد أسعار الأدوية التي يبيعونها تجد التفاوت كبيراً في تسعيراتهم .
أما الضمير فقد انطفأت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأدوية المهربة – حسين الصدر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وحيث أنّهم غيرُ مراقبين، وليست ثمة مِنْ جهةٍ تحدد أسعار الأدوية التي يبيعونها تجد التفاوت كبيراً في تسعيراتهم .
أما الضمير فقد انطفأت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأدوية المهربة – حسين الصدر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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