قرابة 300 حالة اختناق.. صحة كربلاء تعلن احصائية الحالات الطارئة بسبب العاصفة الترابية

2022/05/16 | 22:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاثنين، استقبال قرابة 300 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية، فيما اكدت جهوزيتها لأية حالات طارئة.وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “وفقاً لتوجيهات وزير الصحة الدكتور هاني موسى العقابي، وبمتابعة مُباشرة من قبل مُدير عام صحة كربلاء المُقدسة ، الدكتور صباح الموسوي الموسوي ، ومنذ […]

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صحة كربلاء تعلن احصائية الحالات الطارئة بسبب العاصفة الترابية أولاً على ايرث نيوز.

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