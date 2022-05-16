إلزابيث بورن.. فرنسا تعين أول رئيسة وزراء للبلاد منذ 30 عامًا

2022/05/16 | 22:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قصر الرئاسة الفرنسي (الإليزيه)، في بيان الإثنين، إن فرنسا عيّنت إليزابيث بورن كرئيسة لوزراء البلاد خلفا لجان كاستكس.

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