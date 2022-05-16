ناديان عراقيان في مرمى العقوبات الدولية بسبب الديون

2022/05/16 | 22:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفاً، معاقبة ناديين عراقيين، بسبب الديون وعدم تسديد مستحقات اللاعبين.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “فيفا قرر منع ناديي الطلبة والقاسم رسمياً من تسجيل لاعبين لثلاث فترات انتقالات”.وبين أن “العقوبة ستكون قائمة حتى يتم تسديد مستحقات لاعب الطلبة السابق ويسلي بيريرا ولاعب القاسم السابق […]

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