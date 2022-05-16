مقاوم للماء والغبار.. موتورولا تستعد لإطلاق هاتف أندرويد

2022/05/16 | 22:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهزته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال.

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