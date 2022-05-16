بالأرقام.. إحصائية رسمية بعدد الآبار في العراق

2022/05/16 | 22:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- محمد الطالبي

أحصت الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عدد الآبار في العراق وعدد ما حُفر في ديالى خلال عام واحد بسبب أزمة المياه، فيما أكدت دائرتها أن التجاوزات على بحيرة ساوة ما زالت موجودة.

وقالت مدير عام الهيئة ايسر عبد العزيز لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد الابار الموجودة في العراق بلغت 88725 بئراً"، مبينة أن "محافظة ديالى شهدت تطبيق إجراء بانشاء اكثر من 190 بئراً خلال العام الماضي بسبب أزمة المياه".

وأضافت، أن "هذه الابار تركزت في المناطق التي لا تحتوي على مياه اسالة"، مشيرة الى، استمرارهم وبدعم من رئاسة الوزراء بهذه الجهود لتوفير المياه لاهالي محافظة ديالى".

وأكدت أن "تجاوز الازمة في ديالى متوقف على تعاون الحكومة المحلية في القضاء على التجاوزات المائية".

وبشأن بحيرة ساوة، ذكرت عبد العزيز أن "بحيرة ساوة هي منخفض لا يحتوي على اي مياه سطحية بل هي فقط مياه جوفية"، عازية "اسباب انخفاض منسوب المياه فيها الى اعتمادها على الامطار التي شهدت شحا في هذا الموسم اضافة الى السحب الجائر على المياه الجوفية".

فيما قال مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة عيسى الفياض لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مصدر مياه بحيرة ساوة هو المياه الجوفية والأمطار، كما أن موسم زراعة الحنطة والشعير قد انتهى لذلك قل استعمال المياه بالنسبة للآبار المتجاوزة القريبة من البحيرة".

وأشار الفياض إلى أن "المعامل التي تستعمل مياه الآبار للأغراض الصناعية، توقفت في هذه الفترة"، مبيناً أن "الابار المخالفة لا تزال موجودة".

وتابع أنه "لا يمكن استعمال الآبار لسقي المحاصيل الاستراتيجية كونها تستنفذها بشكل كبير"، موضحا أن "الآبار تستعمل لزراعة الأشجار المثمرة والنخيل شريطة استخدام تقنيات الري الحديثة".

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