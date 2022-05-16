2022/05/16 | 22:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 2eKEourlo5I
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب يستفز العراقيين بفيديو وينشره عبر التيك توك) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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