القبض على آسيوي ينتمي لعصابة للنصب والاحتيال في بغداد

2022/05/16 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / تمكنت مفارز شرطة بغداد، اليوم الاثنين، من القبض على وافد آسيوي ينتمي لعصابة تمارس عمليات النصب والاحتيال.

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