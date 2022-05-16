2022/05/16 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يهاجم الثلث المعطّل والمالكي يرى تفسير الإتحادية حماية للأموال خلافات الفرقاء تعمّق أزمة تشكيل الحكومة وتضع مصالح العراقيين على المحك بغداد – قصي منذر تسبب قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بتعطيل مشروع قانون الامن الغذائي الذي قدمته حكومة تصريف الاعمال اليومية برئاسة مصطفى الكاظمي،موجة سجال اسفرت عن رد رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، ووصف […]

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