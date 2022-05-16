2022/05/16 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالات إختناق بالآلاف وإنقطاعات متكرّرة للكهرباء تثير إستياء المواطنين عاصفة رملية شديدة تغرق العراق بالأتربة وتحوّل أجواءه إلى الأحمر بغداد – فائز جواد خيمت عاصفة رملية وصفت بالشديدة ،على بغداد والمحافظات الوسطى ،مسببة الاف حالات الاختناق وحوادث سير مرورية ،بعدما تحولت الاجواء الى لون برتقالي غامق او احمر يصعب الرؤية فيها لامتار قليلة.وتأتي هذه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاصفة رملية شديدة تغرق العراق بالأتربة وتحوّل أجواءه إلى الأحمر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاصفة رملية شديدة تغرق العراق بالأتربة وتحوّل أجواءه إلى الأحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).