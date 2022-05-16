2022/05/16 | 22:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة تك تك ميساني يعثر على مبلغ 35 ألف دولار العمارة – علي قاسم الكعبي عثر الشاب حسين علي سكر الدراجي من محافظة ميسان على مبلغ مالي كبير في دراجته (التك تك)، برغم انه وعائلته لا يمتلكون قطعة أرض ويسكنون في العشوائيات، وان مصدر رزقهم الوحيد هو دراجة التوصيل التك تك.فقد عثر الدراجي على […]

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