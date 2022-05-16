الموارد المائية تحصي عدد الآبار في العراق وتؤكد وجود التجاوزات على بحيرة ساوة

2022/05/16 | 22:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واخ

أحصت الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، عدد الآبار في العراق، وعدد ما حُفر في ديالى خلال عام واحد، بسبب أزمة المياه، فيما أكدت دائرتها أن التجاوزات على بحيرة ساوة ما زالت موجودة.

وقالت مدير عام الهيئة أيسر عبد العزيز لـ(واخ)، إن “عدد الآبار الموجودة في العراق بلغت 88725 بئراً وإن محافظة ديالى شهدت تطبيق إجراء بإنشاء أكثر من 190 بئراً خلال العام الماضي بسبب أزمة المياه”.

وأضافت، أن “هذه الآبار تركّزت في المناطق التي لا تحتوي على مياه اسالة”، مشيرة الى، استمرارهم وبدعم من رئاسة الوزراء بهذه الجهود لتوفير المياه لأهالي محافظة ديالى”.

وأكدت أن “تجاوز الأزمة في ديالى متوقف على تعاون الحكومة المحلية في القضاء على التجاوزات المائية”.

وبشأن بحيرة ساوة، ذكرت عبد العزيز أن “البحيرة عبارة عن منخفض لا يحتوي على أي مياه سطحية، بل هي فقط مياه جوفية وإن أسباب انخفاض منسوب المياه فيها يعود الى اعتمادها على الأمطار التي شهدت شحاً في هذا الموسم اضافة الى السحب الجائر على المياه الجوفية”.

فيما أضاف مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة عيسى الفياض لـ(واخ)، إن “مصدر مياه بحيرة ساوة هو المياه الجوفية والأمطار، كما أن موسم زراعة الحنطة والشعير قد انتهى، لذلك قل استعمال المياه بالنسبة للآبار المتجاوزة القريبة من البحيرة”.

وأشار الفياض إلى أن “المعامل التي تستعمل مياه الآبار للأغراض الصناعية، توقفت في هذه الفترة، علماً أن الآبار المخالفة لا تزال موجودة.

وتابع أنه “لا يمكن استعمال الآبار لسقي المحاصيل الاستراتيجية كونها تستنفذها بشكل كبير”، موضحا أن “الآبار تستعمل لزراعة الأشجار المثمرة والنخيل شريطة استخدام تقنيات الري الحديثة”.

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