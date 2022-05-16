الصالحي: لن نسمح لحكومة الكاظمي بالتحكم بثروات البلاد

2022/05/16 | 22:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..اكد النائب عن تحالف الفتح، رفيق الصالحي، الاثنين، عدم السماح اي حكومة غير مكتملة الصلاحية التصرف بثروات واموال البلاد، فيما اشار الى ان حكومة الكاظمي تحاول السيطرة على الوفرة المالية.وقال هاشم في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي لا تملك صلاحيات دستورية وقانونية تتيح لها التحكم باموال […]

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