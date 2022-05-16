كونكورديا “ناتاشا” سامويلوفا (1876- 1921) - جودي كوكس

2022/05/16 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جودي_كوكس القسم الثاني: سير ذاتية لحياة ثوريات بلشفيات كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917الكاتبة: جودي كوكسكانت كونكورديا سامويلوفا ابنة كاهن.



شاركت في أول مظاهرة لها في شهر شباط/فبراير 1897 في وقت كانت ما زالت طالبة في سانت بطرسبرغ.



عام 1901، طردت من مدرستها وأمضت ثلاثة أشهر في السجن بعد أن عثر في غرفتها على مسدس وكتب ممنوعة.



في السنة التالية، سافرت إلى فرنسا لدراسة الماركسية وعا ......





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