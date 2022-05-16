2022/05/16 | 23:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الاثنين، عن أسفه لعرقلة المجر الحظر الأوروبي للنفط الروسي، لكنه أعرب عن ثقته بإقرار هذا الأمر داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد إلى "القضاء على الصادرات الروسية" لمنع الكرملين من تمويل الحرب على بلاده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("دولة واحدة فقط".. سخط أوروبي بشأن عرقلة حظر النفط الروسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("دولة واحدة فقط".. سخط أوروبي بشأن عرقلة حظر النفط الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).