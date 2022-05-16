الإطاحة بإرهابي عمل ضمن صفوف “داعش” جنوبي بغداد

2022/05/16 | 23:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تمكنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على إرهابي عمل بما يُسمى كتيبة المصطفى ولاية الجنوب خلال عملية جنوبي بغداد.

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