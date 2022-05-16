2022/05/16 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التربية، أن تأجيل الامتحانات ليوم غد يتوقف على الحالة الجوية، فيما أشارت إلى أن المناطق الجنوبية سيكون فيها غبار كثيف بينما الوسطى والشمالية أقل.وقال الوكيل العلمي لوزارة التربية عادل البصيصي، أن "تأجيل الامتحانات ليوم غد يتوقف على الحالة الجوية وما تشكله من غبار"، لافتا إلى أن "الأنواء الجوية أبلغت الوزارة بأن المناطق الجنوبية ستكون محملة بالغبار والوسطى والشمالية ستكون أقل".وأضاف البصيصي، أن "الأجواء في أغلب مناطق الجنوب غدا سيكون غباراً كثيفاً، وسنتواصل مع المحافظين وسنقرر الدوام من عدمه وهذا متوقف على وضع الجو"، مبيناً أن "المحافظين مخولين بإعطاء العطل للمدارس حسب الصلاحيات الممنوحة لهم".ومضى بالقول: "لدينا 12 مليون تلميذ وطالب مع وجود 14 ألف بناية في عموم البلاد"، مؤكدا أنه "في حال توفر 5 آلاف مدرسة فسيتم القضاء على الدوام الثلاثي وإذا سيكون هنالك 7 آلاف مدرسة فسيكون الدوام أحادياً".وأوضح: "سنوياً يتم قبول مليون و200 ألف تلميذ في الصف الاول الابتدائي، في حين ان مخرجاتنا للسادس الإعدادي في العام الماضي لا تتجاوز الـ 300 ألف ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحسم جدل تأجيل الامتحانات يوم غد الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحسم جدل تأجيل الامتحانات يوم غد الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).