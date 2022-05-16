2022/05/16 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تمكنت الأجهزة الأمنية ، اليوم الاثنين، من القبض على عدد من المخالفين بحوزتهم أسلحة غير مرخصة في بغداد .

وقال بيان صادر من الفرقة الحادية عشر في الجيش تلقته (بغداد اليوم) إنه "بإشراف القائد اللواء الركن معد بداي الدراجي ، ضمن حملة البرق الساطع لمكافحة المخدرات والاسلحة لغرض الحد والسيطرة على النزاعات والدكات العشائرية، تمكن ابطال الفرقة 11 من القبض على عدد كبير من المخالفين بحوزتهم اسلحة غير مرخصة واعتدة ضمن قاطع المسؤولية في مدينة الصدر والشعب و الاعظمية والحسينية والبنوك".

وأضاف انه "تمت مصادرة الأسلحة وتسليم المطلوبين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".

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