2022/05/16 | 23:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن محافظ ذي قار، محمد الغزي، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها يوم غد.وذكر الغزي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “نظرا لسوء الحالة الجوية، واستمرار العاصفة الترابية التي تضرب العراق ومحافظتنا، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة ذي قار ليوم غد الثلاثاء 17 آيار 2022، باستثناء الدوائر الامنية، وذلك […]

ظهرت المقالة باستثناء الامنية..



ذي قار تعطل الدوام الرسمي في دوائرها يوم غد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باستثناء الامنية.. ذي قار تعطل الدوام الرسمي في دوائرها يوم غد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باستثناء الامنية.. ذي قار تعطل الدوام الرسمي في دوائرها يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).