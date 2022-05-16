كاوتسكي: حول فرديناند لاسال - محمد الأشقر

2022/05/16 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الأشقر هذا النص كتبه كارل كاوتسكي في أغسطس من عام 1889 لمناسبة الذكرى الـ25 على رحيل أحد أبرز القادة في تاريخ الحركة الاشتراكية الألمانية، المنظر والسياسي فرديناند لاسال.عنوان النص باللغة الانجليزية: Ferdinand Lassalle: A 25-year memorialتم تعريب النص من النسخة الانجليزية على موقع: Marxists’ Internet Archive.تعريب: محمد الأشقر_______________________بحلول يوم 31 أغسطس، سيكون قد ......





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